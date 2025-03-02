Не поверил собственным глазам: мужчина увидел в замерзшем озере посреди гор нечто необычное

Мужчина путешествовал в высокогорье и увидел необычное явление на замерзшем озере. Всю территорию озера покрывали ледяные волны, что выглядит просто фантастически.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @yoshi_bell.

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Что увидел мужчина

Путешественник опубликовал в тиктоке фантастическое видео, на котором видно ледяные волны. Это выглядит потрясающе, ведь кажется будто время остановилось. Видео, на котором зафиксировано удивительное явление, мгновенно стало вирусным, собрав 9,5 миллиона просмотров, множество лайков и комментариев в тиктоке.

Моя любимая часть зимы замерзшая рябь льда,

– отметил автор ролика.

Мужчина зафиксировал фантастическое явление: смотрите видео

Как такое возможно

В кадре можно увидеть замерзшие волны на фоне гор под ярко-синим небом. Среди больших глыб льда виднеются пузырьки воздуха, замерзшие под самой поверхностью.

Обычно замерзание является достаточно медленным процессом, поэтому волны сглаживаются, но при определенных условиях они таки могут застыть,

– объяснила аэрокосмическая инженер из Денвера Николь Шарп.

Реакция соцсетей

Зрители тиктока были поражены застывшими волнами, зафиксированными в вирусном клипе. Вот, какие комментарии они оставляли: