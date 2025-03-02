Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @yoshi_bell.

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Що побачив чоловік

Мандрівник опублікував у тіктоці фантастичне відео, на якому видно крижані хвилі. Це виглядає приголомшливо, адже здається ніби час зупинився. Відео, на якому зафіксовано дивовижне явище, миттєво стало вірусним, зібравши 9,5 мільйона переглядів, безліч вподобайок та коментарів у тіктоці.

Моя улюблена частина зими замерзлі брижі льоду,

– зазначив автор ролика.

Чоловік зафіксував фантастичне явище: дивіться відео

Як таке можливо

У кадрі можна побачити замерзлі хвилі на тлі гір під яскраво-синім небом. Серед великих брил льоду видніються бульбашки повітря, що замерзли під самісінькою поверхнею.

Зазвичай замерзання є досить повільним процесом, тому хвилі згладжуються, але за певних умов вони таки можуть застигнути,

– пояснила аерокосмічна інженерка з Денвера Ніколь Шарп.

Реакція соцмереж

Глядачі тіктоку були вражені застиглими хвилями, зафіксованими у вірусному кліпі. Ось, які коментарі вони залишали: