Мужчина оставил странное предсмертное послание: при чем здесь Snikers

Британец Пол Брум запомнился друзьям и родным необычным предсмертным желанием. Он попросил похоронить его в гробу, который будет напоминать легендарный батончик Snikers.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно об инциденте

По воспоминаниям друзей, Пол был чрезвычайно сообразительным человеком. Он имел невероятно острый ум и очень тонкое чувство юмора, который присущ настоящему британцу. Как-то мужчина совершенно случайно при друзьях пошутил, что так любит батончики Snikers, что если вдруг умрет, то просит его похоронить в гробу "в форме шоколадки".

Сначала друзья подумали, что такая просьба – это шутка. Но впоследствии они узнали, что этот пункт британец включил в свое завещание как свою "последнюю волю". Поэтому, мужчину похоронили в гробу, который напоминал частично распакованный батончик Snikers.

Семья Пола сообщила нам, что он был действительно одним из веселых людей, и его прощание должно было отразить это. Его смекалка и чувство юмора тронули многих людей, и гроб стал достойной данью его уникальной личности,

– сказала организатор похорон Али Легго.



Мужчину похоронили в странном гробу / Фото The New York Post

Друзья, которые присутствовали на церемонии были поражены действом. Многие говорили, что проводы Пола стали действительно настоящим праздником жизни.

В Таиланде мужчина, по имени Пхет вернулся домой и попал на собственные похороны. Действо превратилось в церемонию награждения, чтобы отвлечь несчастье и принести благословение в жизнь Пхета.

Интересно знать! В некоторых культурах мира похороны не ассоциируются исключительно с трауром и печалью, а являются своеобразным празднованием жизни умершего человека. Такой подход основывается на убеждении, что смерть – это не конец, а лишь переход к другому этапу существования.