На Прикарпатье два села рассорились из-за сырных лошадок
В Косовском районе Ивано-Франковской области вспыхнул спор. Сразу 2 села утверждают, что оригинальный вид украинского народного искусства –сырные лошадки – принадлежат им.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу журналиста-путешественника Константина Грубича.
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Что известно о конфликте
Журналист, который изучает гастронаследие украинцев, рассказал, что 2 села – Шепот и Брустуры – фактически поссорились из-за бигборда. В рекламе говорится: "Брустуры – столица сырных лошадок".
В то же время жители соседнего села Шепот также считают себя родоначальниками этой традиции. В свою очередь, жители села Брустуры и себе обиделись, ведь им не понравилось, что их уникальность подвергли сомнению. Из этого вышел большой конфликт в соцсетях, набравший культурный резонанс.
Сырный конек / Фото из инстаграма syrnyi_konyk
Интересно! В своем авторском проекте Грубич подверг сомнению, что именно это село является столицей этого лакомства, потому что его готовят на всей Гуцульщине.
Реакция соцсетей
В сети всем сторонам дискуссии предлагают примириться и прийти к согласию, поскольку, скорее всего, ни одни, ни другие не являются основателями этого феномена.
Что известно о традиции изготовления сырных лошадокТрадиция изготовления сырных лошадок – это древний народный промысел, который является частью культурного наследия Украины, в частности в Карпатском регионе. Эти изделия, которые еще называют сырными игрушками, изготавливаются из соленого сыра, преимущественно в гуцульских селах.
Изготовление сырных лошадок берет начало из гуцульских традиций. Это ремесло передавалось из поколения в поколение, особенно среди пастухов, которые выпасали скот в Карпатах.