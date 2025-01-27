На Прикарпатье два села рассорились из-за сырных лошадок

В Косовском районе Ивано-Франковской области вспыхнул спор. Сразу 2 села утверждают, что оригинальный вид украинского народного искусства –сырные лошадки – принадлежат им.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу журналиста-путешественника Константина Грубича.

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Что известно о конфликте

Журналист, который изучает гастронаследие украинцев, рассказал, что 2 села – Шепот и Брустуры – фактически поссорились из-за бигборда. В рекламе говорится: "Брустуры – столица сырных лошадок".

В то же время жители соседнего села Шепот также считают себя родоначальниками этой традиции. В свою очередь, жители села Брустуры и себе обиделись, ведь им не понравилось, что их уникальность подвергли сомнению. Из этого вышел большой конфликт в соцсетях, набравший культурный резонанс.



Сырный конек / Фото из инстаграма syrnyi_konyk

Интересно! В своем авторском проекте Грубич подверг сомнению, что именно это село является столицей этого лакомства, потому что его готовят на всей Гуцульщине.

Реакция соцсетей

В сети всем сторонам дискуссии предлагают примириться и прийти к согласию, поскольку, скорее всего, ни одни, ни другие не являются основателями этого феномена.