Шторм в Британии открыл сокровища: на пляжах массово находят окаменелости

После шторма пляжи южного побережья Великобритании неожиданно превратились в место настоящей "охоты" за древними окаменелостями. Теперь там регулярно находят черные зубы доисторических акул, возраст которых может достигать нескольких миллионов лет.

Об этом рассказывает автор популярного TikTok-канала The Visual Hikers, сообщает 24 Канал.

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Что известно об уникальных находках?

Такие уникальные находки случаются на пляжах Западного Сассекса, неподалеку от Чичестера. После сильного ветра и волн на берег выбрасывается морской мусор, водоросли – и среди них порой можно заметить черные зубы, оставшиеся от акул триасового или более поздних периодов.

Лучшее время для поисков – сразу после шторма. Когда уже распознаешь характерную форму зуба, становится почти как игра,

– делится опытом автор видео.

Также энтузиасты вспоминают пляжи Сомерсета, в частности:

Килв,

Донифорд,

Лилсток.

Все эти места – как настоящий рай для поиска окаменелостей. Ведь эти территории входят в заповедную зону Эксмур и имеют богатое геологическое прошлое.

На южном побережье Англии туристы нашли доисторические сокровища: смотрите видео

В соцсетях новость вызвала волну восторга. Некоторые пользователи делятся собственными историями находок, другие – планируют поездки в "места силы".

Интересно! По информации издания Mirror, характерная черная окраска таких зубов появляется вследствие фоссилизации – процесса, когда органические ткани замещаются минералами. Зубы темнеют из-за влияния железа, марганца и других элементов, которые могут оседать в течение тысячелетий. Для сравнения: зубы современных акул имеют белый или кремовый оттенок.

Таким образом, простой пляжный отдых в Британии может неожиданно превратиться в настоящее археологическое приключение. Все, что нужно – немного терпения, острый глаз и только что отступивший шторм,.

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