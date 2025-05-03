"Наверняка листает Tinder": на картине 160-летней давности заметили женщину с телефоном

Картина Фердинанда Вальдмюллера, которая называется "Ожидаемая", снова стала вирусной. Все потому, что на полотне, написанном более 160 лет назад, заметили интересную деталь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Record.

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Что известно об интересной картине

Картина "Ожидаемая" – это масляная картина, написана более 160 лет назад. Но она приобрела новую популярность, оказавшись в центре внимания после того, как пользователи интернета увидели в ней что-то, поразительно напоминающее современный смартфон.

На картине мы видим молодую женщину, которая идет по сельской дороге со странным предметом в руках. По сюжету ее встречает молодой человек с цветком, который присел на камень в тени дерева. Но внимание публики привлекло вовсе не романтическое настроение сцены, а странное сходство предмета в руках девушки с современным телефоном.

Пользователи соцсетей на картине телефон: смотрите видео

Картина приобрела вирусную популярность еще в 2017 году, когда была выставлена в Новой пинакотеке в Мюнхене (Германия). Некоторые пользователи соцсетей пошутили, что девушка настолько увлечена "смартфоном", что даже не замечает ухажера.

Похоже, она листает Tinder,

– написал один из них.

Эта теория породила волну спекуляций о "путешественниках во времени" и скрытых посланиях из прошлого.

Что это может быть на самом деле

Сотрудники музея быстро развеяли этот миф. Они предположили, что девушка на картине на самом деле держит в руках сборник псалмов или молитвенник. И никакой фантастики в этом нет.

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