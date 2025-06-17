Вот так отпраздновала: 103-летняя бабушка развлекалась с голым официантом на своем дне рождении

В Британии 103-летняя бабушка решила "оторваться" на своем дне рождении на полную. Она "заказала" голого мужчину прямо в дом престарелых.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lanсashire Post.

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В тот день имениннице – Маргарет Бут – исполнилось 103 года. Поэтому, она решила сделать такое празднование, которое запомнится всем и надолго. Она пригласила голого официанта, который выполнял все желания именинницы и ее гостей.

103 года исполняется лишь раз,

– сказала Маргарет.

Сначала работники пансионата планировали отвезти именинницу в клуб, но в конце концов, "клуб пришел к ним".

Британка Маргарет отпраздновала 103-летие / Фото BarchesterSherwoodCourt

На праздник официант появился в бейсболке, галстуке-бабочке и фартуке. Он принес букет цветов для именинницы, а подругам Маргарет подарил шампанское, торт и клубнику.

Он заставил меня покраснеть, но я наслаждалась каждой минутой,

– подытожила Маргарет.

Ранее мы писали о бабушке Кэт, которая отпраздновала свой 81-й день рождения на концерте AC/DC, где энергично танцевала и пела вместе с внуками.