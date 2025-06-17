Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lanсashire Post.

Дивіться також У Німеччині пасажирів висадили з потяга на півдорозі, бо він був занадто "брудний"

Того дня іменинниці – Маргарет Бут – виповнилося 103 роки. Тож, вона вирішила зробити таке святкування, яке запам'ятається всім і надовго. Вона запросила голого офіціанта, який виконував усі бажання іменинниці та її гостей.

103 роки виповнюється лише раз,

– сказала Маргарет.

Спершу працівники пансіонату планували відвезти іменинницю в клуб, але зрештою, "клуб пришов до них".

Британка Маргарет відсвяткувала 103-річчя / Фото BarchesterSherwoodCourt

На свято офіціант з'явився у бейсболці, краватці-метелику та фартусі. Він приніс букет квітів для іменинниці, а подругам Маргарет подарував шампанське, торт і полуницю.

Він змусив мене почервоніти, але я насолоджувалася кожною хвилиною,

– підсумувала Маргарет.

Раніше ми писали про бабусю Кет, яка відсвяткувала свій 81-й день народження на концерті AC/DC, де енергійно танцювала та співала разом з онуками.