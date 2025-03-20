Малая деталь на семейном фото с пляжа напугала сеть: что это может быть

Делая фотографии на природе, мы не всегда можем увидеть полную картинку. Обычно, просматривая фото дома, мы замечаем различные детали. К примеру, чужих людей в кадре. Но на этот раз фото, сделанное на австралийском пляже Каррум в Мельбурне, вызвало оживленные обсуждения в социальных сетях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lad Bible.

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Что было на снимке

Говорится о фото, на котором позировали отец и дочь. Они наслаждались солнечным днем и ни о чем не подозревали. Но камера зафиксировала нечто загадочное на заднем плане. Позади семьи в воде торчала темная фигура. Шокированные неожиданной находкой, они опубликовали снимок в интернете, вызвав бурю обсуждений среди пользователей.

Некоторые предположили, что на фото изображена маленькая акула.

Похоже на небольшую акулу, возможно, поэтому она никого не атаковала,

– написал один из комментаторов.

Интересно! Даже малые акулы могут представлять серьезную опасность для людей. Хотя мелкие акулы редко атакуют людей, если они ранены, загнаны в угол или чувствуют угрозу, могут проявить агрессию. Кроме того, даже небольшие укусы могут привести к заражению, поскольку в пасти акул содержится много бактерий.

Согласно другим теориям, это могло быть:

детеныш кита,

дельфин,

скат.



Многие люди предположили, что на фото изображена маленькая акула / Фото с фейсбука

Остается загадкой, что именно попало в кадр – реальная морская хищница или игра теней и волн. Однако одно ясно: этот снимок еще долго будет предметом обсуждений и споров среди пользователей сети.

Американка Присцилла Блейзер также обнаружила интересную деталь на старом фото. Рассматривая фотографию своей двоюродной прабабушки, девушка обнаружила, что очень похожа на нее. Пользователи соцсетей были поражены сходством и оставили восторженные комментарии.