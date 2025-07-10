Испуганная лиса забрела во львовское заведение питания: почему это опасно

Во Львове, на террасе одного из заведений питания города, заметили неожиданную гостью. В заведение пришла испуганная лиса.

Животное сняли на видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Varta1 – Варта1.

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Известно, что животное заметили на территории одного из общественных заведений на улице Василия Стуса. На видео видно, что лиса испугана и ходила в разные стороны.

Это уже не первый случай, когда в городе замечают диких хищников, отмечает медиа. Во Львовской области змея укусила 9-летнюю девочку, пострадавшие всего три человека, все получили медицинскую помощь.

Призываем всех, кто становится свидетелем появления диких животных в городе, быть максимально осторожными. Не приближайтесь к хищнику – это может представлять угрозу для вашей жизни и здоровья,

– говорится в тексте материала.

Во Львове на террасе кафе заметили испуганную лису: смотрите видео

Почему именно хищники все чаще появляются в городских районах – вопрос пока остается открытым. Экологи предполагают, что причиной могут быть как сокращение их естественных сред обитания, так и поиск пищи.

Дикие животные, которые не боятся людей или подходят слишком близко, могут быть инфицированы бешенством или другими заболеваниями. Поэтому если дикое животное ведет себя странно, не убегает, подходит или кажется "дружественным" – это повод насторожиться.