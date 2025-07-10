Тварину зняли на відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Varta1 – Варта1.

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Відомо, що тваринку помітили на території одного з громадських закладів на вулиці Василя Стуса. На відео видно, що лисиця перелякана і ходила в різні сторони.

Це вже не перший випадок, коли в місті помічають диких хижаків, зазначає медіа. На Львівщині змія вкусила 9-річну дівчинку, постраждалі загалом троє людей, усі отримали медичну допомогу.

Закликаємо всіх, хто стає свідком появи диких тварин у місті, бути максимально обережними. Не наближайтеся до хижака – це може становити загрозу для вашого життя та здоров'я,

– мовиться у тексті матеріалу.

У Львові на терасі кафе помітили перелякану лисицю: дивіться відео

Чому саме хижаки все частіше з'являються у міських районах – питання поки залишається відкритим. Екологи припускають, що причиною можуть бути як скорочення їхніх природних середовищ існування, так і пошук їжі.

Дикі тварини, які не бояться людей або підходять занадто близько, можуть бути інфіковані сказом або іншими захворюваннями. Тому якщо дика тварина поводиться дивно, не тікає, підходить або здається "дружньою" – це привід насторожитися.