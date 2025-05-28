Осознал, куда попал: видео с псом, которого взяли в поход, насмешило сеть
- Видео с собакой по кличке Пабло, которое стало вирусным в соцсетях, показывает, как пес выбирает салон авто вместо палатки во время похода на природу.
- Владелица собаки Эллисон Герберс поделилась видео, где видно, что Пабло не хочет покидать уютный салон машины, понимая, что придется спать на земле.
В соцсетях завирусилось видео собаки, которую хозяева отвезли в лес, чтобы побыть на природе. Но, осознав, что теперь придется спать не в теплой кроватке, а на земле, пес быстро спрятался.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @allisongerbers.
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Настоящей звездой соцсетей стал песик по кличке Пабло. Именно он выбрал теплый салон авто вместо палатки. Видео с необычной реакцией собаки опубликовала хозяйка домашнего животного в соцсетях.
Владелица собаки – Эллисон Герберс и ее партнер – долго ждали эту поездку. Для них это было идеальным способом отдохнуть. Но вот их пес оказался совсем другого мнения.
Реакция пса на ночевку в палатке: смотрите видео
На кадрах видно, как мужчина устанавливает палатку в лесу, а в это время Пабло удобно устроился в машине, очевидно не намереваясь покидать уютный салон.
Наша собака сразу же направился к машине, когда понял, что мы спим на земле,
– говорится в подписи к видео.
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