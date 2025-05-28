Осознал, куда попал: видео с псом, которого взяли в поход, насмешило сеть

В соцсетях завирусилось видео собаки, которую хозяева отвезли в лес, чтобы побыть на природе. Но, осознав, что теперь придется спать не в теплой кроватке, а на земле, пес быстро спрятался.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @allisongerbers.

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Настоящей звездой соцсетей стал песик по кличке Пабло. Именно он выбрал теплый салон авто вместо палатки. Видео с необычной реакцией собаки опубликовала хозяйка домашнего животного в соцсетях.

Владелица собаки – Эллисон Герберс и ее партнер – долго ждали эту поездку. Для них это было идеальным способом отдохнуть. Но вот их пес оказался совсем другого мнения.

Реакция пса на ночевку в палатке: смотрите видео

На кадрах видно, как мужчина устанавливает палатку в лесу, а в это время Пабло удобно устроился в машине, очевидно не намереваясь покидать уютный салон.

Наша собака сразу же направился к машине, когда понял, что мы спим на земле,

– говорится в подписи к видео.

Ранее соцсети смеялись над реакцией кота на прием у ветеринара. Пушистик Беллини пытался "стать невидимым", уткнувшись носиком в стену. Видео с котом собрало более 600 тысяч просмотров и десятки тысяч комментариев в сети.