Нардеп от "Слуги народа" провел "ритуал засеивания мака" в антикоррупционном суде

В здании Высшего антикоррупционного суда состоялось интересное действо. Нардеп Андрей Клочко провел "ритуал засеивания мака".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм Центра противодействия коррупции.

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На недопустимое поведение парламентария пожаловался судья ВАКС Виктор Маслов, который рассматривает дело народного депутата Андрея Клочко. Инцидент произошел февраля, когда Клочко провел ритуал засеивания мака.

Уборщики обнаружили семена мака в помещении суда: в коридоре, в местах, где осуществляют свою деятельность судьи и прокурор.

Проверили камеры наблюдения. Как оказалось, нардеп Клочко провел ритуал засеивания мака. Это недопустимое поведение. Должно быть какое-то уважение,

– заявил судья.



Нардеп от "Слуги народа" провел "ритуал засеивания мака" / Фото с сайта "Слуга народа"

Он объявил депутату предупреждение, добавил, что если такая ситуация повторится, то суд примет другие меры.

Реакция нардепа

Клочко на тот момент присутствовал в зале суда. В ответ на это он кивнул.

Справка. Нардепа Андрея Клочко обвиняется в незаконном обогащении на 11 миллионов гривен. По данным НАБУ и САП, в 2020 – 2021 годах Клочко приобрел в собственность активов на 25 миллионов гривен, хотя официальный доход и сбережения нардепа и его родственников составляли не более 14 миллионов гривен.