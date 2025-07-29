"Не может понять": реакция кота на разрыв отношений хозяев растрогала сеть
- 28-летняя Клэр пережила тяжелое расставание со своим бойфрендом, что растрогало ее и ее подписчиков из-за реакции кота Джинджера.
- Видео об обеспокоенном коте, который ищет партнера владелицы, стало вирусным в соцсетях, показывая, как животное не может понять, что бывший больше не будет жить с ними.
- Клэр рассказала, что кот начал по вечерам сидеть у входной двери после разрыва, что раньше не было свойственно его поведению.
28-летняя Клэр пережила тяжелое расставание со своим бойфрендом. Однако, не только разрыв долговременных отношений нанес ей боль, а и реакция домашнего любимца.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Клэр. Сообщение об этом собрало уже более 230 тысяч лайков.
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Что тронуло Клэр и ее подписчиков?
Видеоролик, на котором Джинджер обеспокоенно ходит по дому, пытаясь найти партнера своей владелицы, завирусился в социальных сетях. "Я о многом жалею, но об этом жалею больше всего", – написала девушка в описании к своей публикации.
На опубликованном видео видно, как кот обеспокоенно ходит по дому, топчется у входной двери и как будто ожидает, что кто-то вот-вот вернется. Клэр объяснила, что ее любимец просто не может понять, что бывший уже не будет жить вместе с ними.
Клэр уточнила, что рассталась со своим партнером примерно за месяц до этой публикации. Девушка также рассказала изданию Newsweek, что после разрыва кот каждый вечер, поев, садится у входной двери. Она утверждает, что раньше он никогда так не делал.
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