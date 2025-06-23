В Германии горе-водитель сделал авто из пивных ящиков и попал в ДТП

В немецкой Баварии, недалеко от города Нойштадт-на-Айше, произошло необычное ДТП. 49-летний мужчина травмировался, управляя самодельным автомобилем, собранным из пивных ящиков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Авария произошла в одном из небольших сел к северу от города. Мужчина потерял контроль над чудо-машиной и съехал с дороги. Транспортное средство перевернулось, а водитель получил серьезные травмы. Его госпитализировали, однако угрозы жизни нет.

Полиция подтвердила, что мужчина был пьян. К тому же правоохранители были шокированы внешним видом его транспорта. "Авто" мужчина сделал сам, использовав пивные ящики.

Этот инцидент вызвал резонанс в Германии не только из-за креативности "авто", но и из-за очередного напоминания об опасности вождения навеселе – даже если за рулем пивного болида.

Как выглядел чудо-транспорт / Фото DPA

Как могут наказать горе-водителя

Теперь мужчине придется отвечать перед законом: ему грозят обвинения в вождении в нетрезвом состоянии, нарушении правил регистрации транспорта и дорожного движения. Водительские права у водителя пока не изъяли – впрочем, этот вопрос, вероятно, еще пересмотрят.

Ранее мы писали о другом горе-водителе из Индии. Говорится о мужчине, который верхом ехал на верблюде по оживленной трассе. Мужчина был пьян и не мог слезть с животного.