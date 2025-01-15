Девушка показала свой наряд для офиса и призналась, что сильно жалеет об этом

Австралийка Бет Бакингем решила поделиться в соцсетях своим образом, который она надела для похода в офис. Однако реакция соцсетей заставила ее пожалеть об этом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @betty_bucks.

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Как была одета девушка

На опубликованных кадрах видно, что девушка надела мини-юбку и строгую жилетку. Она сама задала вопрос под роликом, написав: "Не слишком ли она короткая для офиса?".

Позже Бет сама дала ответ: "Да, она слишком короткая! Вы будете выделяться среди коллег, будете чувствовать себя неловко весь день и жалеть об этом".

Девушка показала свой наряд для офиса: смотрите видео

По словам Бет, такая проблема особенно актуальна для высоких девушек.

Реакция соцсетей

Тем временем в социальных сетях разгорелась настоящая дискуссия вокруг этой истории. Видео девушки стало вирусным, набрав в тиктоке более 1,3 миллиона просмотров. Многие поддержали Бет, согласившись, что ее юбка не подходит для рабочего дресс-кода.

"Это явно не для работы", – написал один из пользователей, который работает в правительстве.

Однако другие женщины отметили, что часто носят юбки такой длины на работу и не испытывают проблем.