Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @betty_bucks.

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Як була одягнена дівчина

На опублікований кадрах видно, що дівчина одягнула міні-спідницю та строгу жилетку. Вона сама поставила запитання під роликом, написавши: "Чи не занадто вона коротка для офісу?".

Пізніше Бет сама дала відповідь: "Так, вона занадто коротка! Ви будете виділятися серед колег, почуватиметеся ніяково весь день і шкодуватимете про це".

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За словами Бет, така проблема особливо актуальна для високих дівчат.

Реакція соцмереж

Тим часом у соціальних мережах розгорілася справжня дискусія навколо цієї історії. Відео дівчини стало вірусним, набравши у тіктоці понад 1,3 мільйона переглядів. Багато хто підтримав Бет, погодившись, що її спідниця не підходить для робочого дрес-коду.

"Це явно не для роботи", – написав один із користувачів, який працює в уряді.

Однак інші жінки зазначили, що часто носять спідниці такої довжини на роботу і не відчувають проблем.