Укр Рус
Развлечения FUN новости В Украине будут отмечать Ивана Купала: текст песни "Ой и на Ивана, да и на Купала"
21 июня, 12:39
2

В Украине будут отмечать Ивана Купала: текст песни "Ой и на Ивана, да и на Купала"

Алена Захарова
Основні тези
  • Украинская народная песня "Ой и на Ивана, да и на Купала" является одной из самых известных купальских обрядовых песен, воспевающая обычаи праздника Ивана Купала.
  • Песня символизирует очищение, связь с судьбой, женскую красоту, жизненный путь, и является важной частью украинской идентичности и памяти.

Украинская народная песня "Ой и на Ивана, да и на Купала" – одна из самых известных купальских обрядовых песен. Она воспевает обычаи, связанные с праздником Ивана Купала – языческим, а впоследствии и христианским праздником летнего солнцестояния.

Полный текст песни "Ой и на Ивана, да и на Купала" – читайте на 24 Канале.

К теме Что приготовить на Ивана Купала: обрядовые блюда наших предков

Песня сохранилась во многих регионах Украины и исполняется во время обрядовых действ: плетения венков, прыжков через огонь, поиска цвета папоротника. В 2025 году праздник Ивана Купала будут отмечать в ночь с 23 на 24 июня из-за перехода на новоюлианский календарь.

Текст песни "Ой и на Ивана, да и на Купала"

Ой на Ивана, да и на Купала
Там девчонка цветы собирала.

Цветы собирала, в пучечки клала,
К реке несла, в воду пускала

"Ой свети, солнце, свети да и не грей,
Чтобы мой веночек да и не сгорел.

Чтобы мой веночек живым остался
Да и миленькому в руки достался".

Плыви, веночке, по синей волне
К той хате, где живет милый.

Поплыл веночек да и за водой,
Сердце девичье забрал с собой.


В Украине будут отмечать Ивана Купала / Фото Unsplash

Что символизирует песня

Эта песня пропитана романтическим ожиданием, природной красотой и магичностью Купальской ночи. Также в ней есть определенный символизм, в частности:

  • вода – очищение, связь с судьбой;
  • цветы и венки – женская красота, жизненный путь;
  • ночь Ивана Купала – мистическое время, когда "открываются" судьбы.

Почему эта песня важна

Для украинцев это не просто песня – это наша память и наша идентичность. Она передает представление о мире прошлого и эстетику обрядовых действий.