В Украине будут отмечать Ивана Купала: текст песни "Ой и на Ивана, да и на Купала"
- Украинская народная песня "Ой и на Ивана, да и на Купала" является одной из самых известных купальских обрядовых песен, воспевающая обычаи праздника Ивана Купала.
- Песня символизирует очищение, связь с судьбой, женскую красоту, жизненный путь, и является важной частью украинской идентичности и памяти.
Украинская народная песня "Ой и на Ивана, да и на Купала" – одна из самых известных купальских обрядовых песен. Она воспевает обычаи, связанные с праздником Ивана Купала – языческим, а впоследствии и христианским праздником летнего солнцестояния.
Полный текст песни "Ой и на Ивана, да и на Купала" – читайте на 24 Канале.
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Песня сохранилась во многих регионах Украины и исполняется во время обрядовых действ: плетения венков, прыжков через огонь, поиска цвета папоротника. В 2025 году праздник Ивана Купала будут отмечать в ночь с 23 на 24 июня из-за перехода на новоюлианский календарь.
Текст песни "Ой и на Ивана, да и на Купала"
Ой на Ивана, да и на Купала
Там девчонка цветы собирала.
Цветы собирала, в пучечки клала,
К реке несла, в воду пускала
"Ой свети, солнце, свети да и не грей,
Чтобы мой веночек да и не сгорел.
Чтобы мой веночек живым остался
Да и миленькому в руки достался".
Плыви, веночке, по синей волне
К той хате, где живет милый.
Поплыл веночек да и за водой,
Сердце девичье забрал с собой.
В Украине будут отмечать Ивана Купала / Фото Unsplash
Что символизирует песня
Эта песня пропитана романтическим ожиданием, природной красотой и магичностью Купальской ночи. Также в ней есть определенный символизм, в частности:
- вода – очищение, связь с судьбой;
- цветы и венки – женская красота, жизненный путь;
- ночь Ивана Купала – мистическое время, когда "открываются" судьбы.
Почему эта песня важна
Для украинцев это не просто песня – это наша память и наша идентичность. Она передает представление о мире прошлого и эстетику обрядовых действий.