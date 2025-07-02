Радость была недолгой: тысячам норвежцев случайно сообщили миллионные выигрыши в лотерее

В пятницу, 27 июня, более 47 000 норвежцев получили сообщение о том, что они выиграли миллионные суммы в лотерее. Впрочем, это оказалось только досадной ошибкой – уже в понедельник государственному оператору азартных игр пришлось извиняться.

Руководители норвежских лотерей прислали сообщение с извинениями десяткам тысяч разочарованных игроков, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Ошибка произошла во время конвертации евро в норвежские кроны. И извинения за досадный инцидент норвежцы получили только в понедельник, 30 июня.

Мы глубоко сожалеем о том, что произошло, и от имени Norsk Tipping я хотел бы извиниться перед всеми, кого это коснулось. Нам невероятно жаль, что мы разочаровали так много людей,

– написал директор Вегар Странд.

Среди людей, что ошибочно получили сообщение, оказался и 53-летний Оле Фредрик Свен – он несколько дней считал, что выиграл 1,2 миллиона крон. В это время он отдыхал в Греции и пришел в восторг от мысли, что вся его жизнь может измениться благодаря выигрышу.



Многие норвежцы думали, что победили в лотерее / Фото Pexels

Впрочем, восторг был недолгим: всего за 15 минут мужчина заподозрил, что что-то не так, и начал проверять норвежские новостные сайты – и именно тогда обнаружил, что многие также получили сообщение о значительных выигрышах.

Вам могло очень не повезти потратить кучу денег, а уже потом выяснить, что все это – неправда. Но, к счастью, мы сохраняли спокойствие,

– поделился он.

Конечно, понимание, что он не выиграл в лотерее более миллиона крон, стало разочарованием. И все же мужчина получил 125 крон – и решил, что это также заслуживает празднования.

Впрочем, не все отнеслись к новостям с таким позитивом: многие игроки раскритиковали Norsk Tipping за ошибку. Сам Свен также заявил, что потерял доверие к лотерее и в будущем дважды подумает перед тем, как играть снова.

Кстати, ранее мы рассказывали о другом необычном случае: в Японии медведь попал на взлетную полосу аэропорта.