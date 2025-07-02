Керівники норвезьких лотерей надіслали повідомлення з вибаченнями десяткам тисяч розчарованих гравців, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Помилка сталася під час конвертації євро у норвезькі крони. Та вибачення за прикрий інцидент норвежці отримали аж у понеділок, 30 червня.

Ми глибоко шкодуємо про те, що сталося, і від імені Norsk Tipping я хотів би перепросити перед усіма, кого це торкнулося. Нам неймовірно шкода, що ми розчарували так багато людей,

– написав директор Вегар Странд.

Серед людей, що помилково отримали повідомлення, опинився і 53-річний Оле Фредрік Свен – він кілька днів вважав, що виграв 1,2 мільйона крон. В цей час він відпочивав у Греції та прийшов у захват від думки, що все його життя може змінитися завдяки виграшу.



Чимало норвежців думали, що перемогли у лотереї / Фото Pexels

Втім, захоплення було недовгим: всього за 15 хвилин чоловік запідозрив, що щось не так, та почав перевіряти норвезькі новинні сайти – і саме тоді виявив, що чимало людей також отримали повідомлення про значні виграші.

Вам могло дуже не пощастити витратити купу грошей, а вже потім з'ясувати, що все це – неправда. Та, на щастя, ми зберігали спокій,

– поділився він.

Звісно, розуміння, що він не виграв у лотереї понад мільйон крон, стало розчаруванням. Та все ж чоловік отримав 125 крон – і вирішив, що це також заслуговує на святкування.

Втім, не всі поставилися до новин з таким позитивом: чимало гравців розкритикували Norsk Tipping за помилку. Сам Свен також заявив, що втратив довіру до лотереї та в майбутньому двічі подумає перед тим, як грати знову.

До речі, раніше ми розповідали про інший незвичний випадок: у Японії ведмідь потрапив на злітну смугу аеропорту.