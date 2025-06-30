Таємне значення ананаса може викликати не тільки здивування, але й рум'янець сорому у деяких людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Молода дівчина Бріттані Левін поділилася своєю історією про те, як вона зробила шикарне татуювання з ананасом на передпліччі. І попри те, що спершу вона була ним задоволена, згодом її друзі закликали її перевірити "приховане значення", що може мати її тату.

Кожного разу, коли Бріттані піднімає руку, її татуювання стає перевернутим догори дриґом – а це є секретним кодом, який використовує одна група людей, аби ідентифікувати один одного.



Зображення ананаса має прихований сенс / Фото Pexels

Який сенс прихований у зображенні ананаса?

Бріттані навіть не підозрювала, що зображення ананаса, перевернутого догори дриґом, використовують свінгери.

Свінг – це спосіб життя, що базується на взаємних, немоногамних стосунках, коли окремі люди чи пари вступають в інтимні стосунки з іншими людьми, часто організовуючи для цього спеціальні зустрічі. І перевернуті ананаси використовують для того, аби сигналізувати іншим, що людина належить до свінгерської спільноти.

Ба більше, ананас часто зображають на ґанку чи на поштовій скриньці – і це може бути таємним, непомітним показником, що неподалік проходить свінгерська вечірка.

Бріттані неймовірно здивувалася, коли дізналася від подруги про сенс її нового татуювання та поділилася своїм відкриттям у відео у тіктоці. Втім, її підписники зізналися, що знали про сенс її тату весь час і не говорили нічого з ввічливості.

Я думав про це у кожному відео, що бачив. Я просто вважав: "кожному своє",

– поділився один підписник.

До речі, раніше ми вже розповідали про американку, що відкрила капсулу часу і знайшла у ній малюнок, що передбачив її майбутнє.