Отец с сыном 3 года ели в заведениях и не платили: как им это удалось

Во Франции отец с сыном 3 года посещали рестораны и не платили за обед. Это продолжалось до тех пор, пока мошенническую схему разоблачили во французском регионе Тулон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Как работал "мошеннический дуэт"

Правоохранители сообщили, что отец и сын успешно использовали одну и ту же тактику в течение трех лет. Они выдавали себя за обычных клиентов, которые просто не имели наличных, а кредитная карта не работала.

Каждый раз отец извинялся за неудобства, оставлял свое удостоверение личности или карточку социального страхования в качестве залога, пока не вернется. Но каждый раз он не возвращался.

В конце концов схему разоблачили правоохранители. Они арестовали 43-летнего мужчину и его сына.



Отец с сыном 3 года ели в заведениях и не платили / Фото Unsplash

Какое наказание им может грозить

Пока точно неизвестно, но можем предположить, что за такую ситуацию может наступать как административная, так и уголовная ответственность. Если действия имеют систематический характер или нанесли существенный ущерб, то это может расцениваться как мошенничество. Санкция статьи предусматривает:

штраф до 850 гривен,

или общественные работы до 240 часов,

или ограничение свободы до 3 лет,

или лишение свободы до 3 лет.

Тем временем в Польше мошенники случайно позвонили полицейскому, пытаясь воспользоваться схемой "ваш родственник в беде". Полицейский сделал вид, что верит, договорился о месте передачи денег.