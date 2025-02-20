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Развлечения Fun Через прозорий лід видно рибок: кадри з замерзлого Світязя завірусилися у мережі
20 февраля, 17:38
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Через прозрачный лед видно дно: кадры с замерзшего Свитязя завирусились в сети

Алена Захарова

Уникальное природное явление, зафиксированное на озере Свитязь, покорило соцсети. Сквозь кристально прозрачный лед можно было увидеть даже дно озера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @tativaa.

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Свитязь – самое большое и глубокое озеро Украины, расположено в Волынской области. Благодаря чистой воде оно часто поражает туристов, но на этот раз зима создала по-настоящему сказочный эффект. Через идеально прозрачный лед можно рассмотреть дно водоема.

Украинцы решили не терять возможности и гуляли и катались на коньках по льду. На закате солнца все это выглядит по-особенному сказочно!

Как выглядит Свитязь зимой: смотрите видео

Лед на озере Свитязь: смотрите видео

@vova4999 #світязь #шацькіозера #зима #лід ♬ оригінальний звук - Вова

Озеро Свитязь зимой: смотрите видео

@yosup_step Лід на світязі Вода дзеркальна #світязь #світязь2025 #лід #каток #коньки #озеро #озеросвітязь @h.h.h_0011 ♬ оригінальний звук - Йосип Степанюк

Реакция соцсетей

Очевидно, такая красота не оставила украинцев равнодушными. Вот, какие комментарии они оставляли:

  • "Ух, аж дух захватывает! Какая там глубина, где вы катаетесь?".
  • "Всегда мечтала покататься по такому прозрачному ровненькому льду" Надо ехать на Свитязь".
  • "Какая красота, но я бы не решилась бы".

Справка. Свитязь – это самое большое и самое глубокое озеро в Украине, которое входит в состав Шацких озер. Оно расположено в Волынской области, недалеко от границы с Беларусью и Польшей. Очень чистая вода в озере богата серебром и глицерин, что делает ее полезной для кожи.