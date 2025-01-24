Ревнивая пара рассталась из-за кота: что сделал пушистик

В США девушка начала ревновать своего парня к коту. Все дошло до того, что пара решила разойтись.

Об этом рассказал сам 28-летний мужчина на одном из форумов в Reddit, передает 24 Канал.

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Мужчина рассказал, что кот Джаспер появился у него задолго до встречи с любимой. Ранее у нее не было аллергии на животных и она нормально относилась к пушистику. Но вдруг в какой-то момент она начала выдавать негативные комментарии, высмеивая глубокую эмоциональную связь своего партнера с котом.

Вскоре мужчина понял, что Эмили просто его ревнует.

Она закатывала глаза, когда я разговаривал с Джаспером, раздражалась, когда он садился между нами на диван, и терпеть не могла, когда кот спал с нами в одной кровати,

– рассказал автор.

Эмили обвиняла бойфренда, что тот относится к четвероногому как к человеку и обижалась, если любимый здоровался с питомцем раньше, чем с ней.



Пара часто ссорилась и разошлась из-за кота / Фото Unsplash

Пара в конце концов разошлась

Однажды женщина не выдержала и поставила ультиматум: или она, или кот. Мужчина долго не думал и попрощался с партнершей. Он отметил, что выбрал Джаспера, потому что тот не может его ограничивать и ставить условия.