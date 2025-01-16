Парень был шокирован, проверив сумочку девушки: что там было

Парень, по имени Питер взял сумочку своей девушки Стейси, чтобы достать ключи от почтового ящика. Однако то, что он увидел внутри, его удивило.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @sober.hag.

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Сама девушка тоже не ожидала, что увиденное станет настоящим шоком для ее парня. В видео, опубликованном в тиктоке, автор объяснила, что эта неожиданная находка привела к первому неловкому моменту после двух с половиной лет их романтических отношений.

Он встретился со мной взглядами и сказал: "Стейси, все дно твоей сумочки покрыто сырым миндалем. Тебе надо его выбросить",

– вспомнила девушка.

Что парень обнаружил в сумочке девушки: смотрите видео

Зачем девушке миндаль

Стейси объяснила, что миндаль был не про запас на тот случай, если она проголодается, а для диких животных, которых она видит в течение дня, в частности соседских белок и ворон.

Это видео собрало более 134 тысяч просмотров, множество комментариев, репостов и других реакций. Вот, что писали пользователи соцсетей: