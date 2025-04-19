Какой год – такие и куличи: украинцы в соцсетях делятся результатами праздничных приготовлений

Все хозяйки знают, что Пасха – это не только светлый, духовный праздник, но и настоящий кулинарный марафон. Ежегодно верующие стоят перед выбором: купить кулич или испечь самостоятельно. Те, кто выбрал второй вариант, поделились своими фейлами в сети.

О том, какими получались пасочки у украинцев в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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Нынешние пасхальные куличи стали настоящим отражением 2025 года. Если говорить коротко: не все шло гладко. Именно это транслируют украинцы на своих страницах в соцсетях.

В тиктоке есть немало видео, на которых украинцы делятся своими пасхальными "шедеврами" и забавными фейлами. Потому что как ни крути, но дух праздника – не в ровной глазури, а в теплой атмосфере, хорошем настроении и любви, с которой эти куличи готовятся.

Ситуация, когда случайно повторил тренд с верхушкой пасочки: смотрите видео

Когда пасочки решили превратиться в огромный пирог: смотрите видео

Паска хотела выбраться на волю: смотрите видео

Главное не внешний вид, а то, что внутри: смотрите видео

Идеальное решение проблемы: смотрите видео

Стоит напомнить, что на Пасху в Украине существует традиция съедать 12 куличей. Наши предки верили, что так можно притянуть благосостояние в семью.