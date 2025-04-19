Укр Рус
Развлечения Курьезы Какой год – такие и куличи: украинцы в соцсетях делятся результатами праздничных приготовлений
19 апреля, 19:07
2

Какой год – такие и куличи: украинцы в соцсетях делятся результатами праздничных приготовлений

Алена Захарова
Основні тези
  • Украинцы в соцсетях делятся результатами приготовления пасхальных куличей, часто с забавными фейлами.
  • Тренды в TikTok показывают, что куличи отражают атмосферу 2025 года, с акцентом на юмор и любовь.

Все хозяйки знают, что Пасха – это не только светлый, духовный праздник, но и настоящий кулинарный марафон. Ежегодно верующие стоят перед выбором: купить кулич или испечь самостоятельно. Те, кто выбрал второй вариант, поделились своими фейлами в сети.

О том, какими получались пасочки у украинцев в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "We wish you a Merry Paska": украинцы взорвались мемами из-за пасхальных снегопадов

Нынешние пасхальные куличи стали настоящим отражением 2025 года. Если говорить коротко: не все шло гладко. Именно это транслируют украинцы на своих страницах в соцсетях.

В тиктоке есть немало видео, на которых украинцы делятся своими пасхальными "шедеврами" и забавными фейлами. Потому что как ни крути, но дух праздника – не в ровной глазури, а в теплой атмосфере, хорошем настроении и любви, с которой эти куличи готовятся.

Ситуация, когда случайно повторил тренд с верхушкой пасочки: смотрите видео

Когда пасочки решили превратиться в огромный пирог: смотрите видео

@dvorni4enko94 пасхасуперформа#самавшоці ♬ оригінальний звук - Наталья Дворничено796

Паска хотела выбраться на волю: смотрите видео

@kirochka_m2

Рецепт не просити! Я не розкажу !!!

♬ оригінальний звук - Наталья Дворничено796

Главное не внешний вид, а то, что внутри: смотрите видео

@irinavatutino___1 #паска ♬ оригінальний звук - Наталья Дворничено796

Идеальное решение проблемы: смотрите видео

@sveta_sh_ #рекомендации #топчик #рек #tik_tok #пасха #рецепты #топчик ♬ оригінальний звук - Наталья Дворничено796

Стоит напомнить, что на Пасху в Украине существует традиция съедать 12 куличей. Наши предки верили, что так можно притянуть благосостояние в семью.