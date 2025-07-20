"Это pizza police": в США полицейские доставили пиццу вместо водителя, которого арестовали

В штате Аризона в США полицейские стали героями курьезного инцидента. После задержания водителя службы доставки пиццы они решили лично завершить выполнение его заказа.

Кадры с полицейскими быстро стало вирусными в соцсетях, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент полиции Темпе.

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Почему полиция привезла пиццу?

На видео, опубликованном в сети, видно, как представитель полиции подходит к двери жилого дома с коробкой пиццы в руках. "Офицер доставляет пиццу после ареста водителя доставки", – объяснили в заметке.

Когда женщина, заказавшая пиццу, открыла дверь, правоохранители спросили, как у нее дела. Она ответила, что хорошо, и спросила то же самое.

Далее полицейские рассказали ей, почему именно они привезли ей заказ. Американка была искренне удивлена.

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"Я очень это ценю", – сказала женщина. "Пицца еще должна быть теплой", – ответил ей один из полицейских. Позже власти сообщили Fox News, что водителя арестовали по обвинению в неосторожном вождении и гонках.

Представитель GrubHub, которая осуществляла доставку, заявил, что компания благодарна офицерам за то, что те проявили инициативу и завершили доставку. "Впрочем, нас обеспокоил инцидент, который предшествовал этому, и мы приостановили учетную запись водителя", – подчеркнули в заявлении.

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