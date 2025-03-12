"Мяч предательства на поле России": сеть взорвалась мемами на фоне переговоров Украины и США

Накануне, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США. Члены делегаций согласовали продолжение военной помощи со стороны США и выдвинули предложение России о 30-дневном прекращении огня. Соцсети взорвались мемами, иронично отмечая, что теперь "мяч предательства" переходит на поле России.

Самые смешные мемы о мирных переговорах, на которых решалась судьба не только Украины, для вас собрал 24 Канал.

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Как прошли переговоры в Саудовской Аравии

Несмотря на опасения, сможет ли Украина наладить отношения со Штатами, встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии прошла хорошо и была успешной. Во время нее стороны согласовали:

возобновление военной помощи США;

30-дневное прекращение огня, которое теперь должна поддержать Россия.

переговоры США и Украины в Джидде сломали российский нарратив, что Украина не хочет мира. Российские пропагандисты негативно отреагировали на предложение 30-дневного перемирия, называя это "предательством" и выражая нежелание завершать войну.

Реакция соцсетей

Украинцы в соцсетях сразу же начали шутить, что теперь измену могут разводить россияне, ведь их условия переговоров точно не устраивают.



Как выглядят мирные переговоры / Фото из соцсетей



Мяч предательства переходит к России / Фото из соцсетей



Россияне недовольны результатами переговоров / Фото из соцсетей

Самую интересную роль в этом имеет Дональд Трамп, который заставляет пить успокоительное то украинцев, то российских оккупантов.



Тем временем Трамп / Фото из соцсетей



Мяч на поле агрессора / Фото из соцсетей

Напомним, что еще пару дней назад жизнь украинцев ощущалась так:



Куда катится мир / Фото из соцсетей



Состояние каждого украинца последние дни / Фото из соцсетей



И не поспоришь / Фото из соцсетей

Конечно же, большую роль в переговорах играли члены делегаций, в том числе и принимающей стороны. Среди них был один подозрительный араб:

Интересный араб, который предлагал дать Украине ядерку / Фото из соцсетей



Вот, почему важно есть борщ / Фото из соцсетей



И не забывать есть яйца / Фото из соцсетей

К счастью, эта тенденция изменилась. И теперь украинцы шутят, что переговоры в Саудовской Аравии лучше сериала на Netflix.



Переговоры в Саудовской Аравии лучше сериала на Netflix / Фото из соцсетей

Также в сети появились мемы о "картах". Произошло это после заявления Дональда Трампа, что ни у Украины, ни у России "нет карт" для переговоров. Это высказывание пользователи соцсетей восприняли как неоднозначное и начали шутить, что для переговоров стоит взять фокусников, которые хорошо разбираются в карточных трюках.

На переговоры стоит брать фокусника: смотрите видео



Тот, кто действительно имеет карты / Фото из соцсетей

Тем временем Дональд Трамп снова приглашает Владимира Зеленского в Белый дом. Как это чувствует украинский лидер и все украинцы:



Дональд Трамп снова приглашает Владимира Зеленского в Белый дом / Фото из соцсетей



Единственный правильный вывод / Фото из соцсетей