Поезд Укрзализныци стал настоящим арт-объектом: где его можно увидеть

Укрзализныця превратила один из поездов Интерсити в настоящий арт-объект. Участие в этом приняла известная американская художница Барбара Крюгер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Известно, что Барбара Крюгер создала инсталляцию "Без названия (Еще одно снова)", которая охватывает все 9 вагонов поезда.

ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ, ЕЩЕ ОДНА НОЧЬ, ЕЩЕ ОДНА НАДЕЖДА, ЕЩЕ ОДНА ЛЮБОВЬ..,

– эти слова Крюгер, чередующиеся на стенах вагонов, стали символом ежедневной борьбы, стойкости и несокрушимости украинцев.

Где можно будет увидеть поезд

Как сообщили на странице Укрзализныци, в течение двух месяцев артпоезд будет курсировать по Украине и за ее пределами в такие города:

Харьков,

Краматорск,

Львов,

Трускавец,

Днепр,

Перемышль.

Укрзализныця рада сотрудничать с одной из самых известных художниц мира, чтобы донести послание солидарности к украинцам, а также засвидетельствовать устойчивость нашей страны для мира. Мы стали гораздо большим, чем просто общественный транспорт,

– отметил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Украинцы в сети не остались в стороне и оставляли положительные комментарии под заметкой:

"Круто! Браво".

"Это прекрасно!".

"Супер".

"Очень сочно".

Заметим, что российские оккупанты регулярно наносят удары по украинской железной дороге. Только недавно под ударом оказалась Одесса. Тогда в собственном доме погиб работник.