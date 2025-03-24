В Польше мошенник случайно позвонили полицейскому: как он их перехитрил

Польские мошенники искали себе "новую жертву", но случайно наткнулся на полицейских. Правоохранитель оказался умнее, поэтому решил обхитрить их.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Инцидент произошел в польском городе Мелец. Мошенники, используя распространенную схему "ваш родственник в беде", случайно позвонили сотруднику полиции.

Мошенник назвался полицейским и сообщил, что сестра собеседника якобы попала в ДТП. Для того, чтобы ее освободить, нужно заплатить залог в размере 100 тысяч злотых. Полицейский знал о таких мошеннических схемах, поэтому решил прибегнуть к хитрости и попытался задержать преступника.



В Польше мошенник случайно позвонили полицейскому / Фото Unsplash

Как поступил полицейский

Он притворился, что верит в рассказ, и договорился о месте передачи денег. Заручившись поддержкой коллег, правоохранители немедленно выехали на место, указанное мошенниками. В конце концов, именно там и задержали мужчину, который требовал денег. Он даже не подозревал, что к нему на встречу мог прийти настоящий полицейский. Во время обыска у него обнаружили каннабис.

Чтобы защититься от мошенников, важно придерживаться нескольких простых, но эффективных правил. Для этого есть немало рекомендаций. Мошенники используют различные методы – от телефонных звонков и поддельных сайтов до фишинговых писем. Помните: