Ребенок пробрался на территорию Белого дома: курьезное видео с малышом

На территории Белого дома в Вашингтоне произошел забавный инцидент. Маленький ребенок незаметно пролез сквозь металлическое ограждение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео из аккаунта @LLeontravelart.

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Инцидент произошел посреди дня, когда малыш, вероятно, в возрасте около двух лет, воспользовался небольшим промежутком между прутьями забора. Он попал на территорию Белого дома.

Но офицеры Секретной службы, охраняющие резиденцию президента США, мгновенно заметили маленького "гостя" и спокойно поймали его. Один из сотрудников деликатно поднял малыша и вернул его родителям, которые в тот момент находились за забором.

Ребенок пробрался на территорию Белого дома: смотрите видео

Интересно, что подобные случаи случались и раньше. В апреле 2023 года другой ребенок также проник на территорию Белого дома через забор. Охранники поймали дебошира и отдали его родителям.

СМИ отмечает, что это было, возможно, первое успешное проникновение на территорию Белого дома с тех пор, как высоту забора увеличили почти вдвое – до 3,9 метра. Несмотря на то, что забор стал выше, расстояние между прутьями также увеличилось.