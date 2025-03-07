Мужчина купил 700-летний гобелен на распродаже: как выглядит редкая находка

Американец из Вирджинии Рафи Хок обнаружил в местном комиссионном магазине интересную находку. Это средневековый английский гобелен, которому может быть около 700 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @goodwillgang.

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Какую интересную находку обнаружил мужчина

Рафи Хок наткнулся на гобелен совершенно случайно. Произошло это во время посещения комиссионного магазина Savers в городе Фэрфакс. По его словам, ярко-красное полотно с черными и золотыми латунными вставками сразу привлекло его внимание.

Меня сразу зацепили необычные характеристики этого гобелена. Стежки были выполнены с исключительным мастерством, а серебряные и золотые нити, использованные в работе, были похожи на реликвию, которую можно увидеть только в музее,

– рассказал Хок.

После небольшой проверки он выяснил, что купленный им гобелен и латунная пластина были получены из имущества, выставленного на распродажу. Как это часто бывает, мужчина купил вещь фактически за бесценок, заплатив всего 165 долларов за все.

Мужчина купил гобелен: смотрите видео

Что известно о гобелене

Скорее всего, гобелен имеет сходство с произведениями Opus Anglicanum – средневековой английской вышивки XII-XIV веков, созданной из шелковых, золотых и серебряных нитей.

Кроме того, латунная пластина, найденная вместе с гобеленом, оказалась изображением Святой Маргариты Антиохийской, известной по средневековой легенде о мученице, спасшейся из пасти дракона.

В то же время есть мнение, что некоторые элементы вышивки и узоры не соответствуют настоящим работам Opus Anglicanum. Поэтому находка может быть более поздней репродукцией или европейским церковным текстилем XVII – XVIII века.