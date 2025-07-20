Женщина получила тревожное оповещение от робота-пылесоса о ковре: что это было на самом деле

В тиктоке завирусилось видео, на котором умный пылесос ошибочно определил собаку как новый ковер в ванной и предложил начать уборку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @zeebatheibizan.

Смотрите также "55 инфарктов и нервный срыв": украинцы шутят с попыток купить билеты в Укрзализныце

Что обнаружил пылесос?

Забавную историю рассказала Обри Фетте. Ее муж получил на телефон неожиданное сообщение от робота-пылесоса. Устройство сообщило об обнаружении нового коврика и спросило, не стоит ли его почистить.

Но никакого нового ковра в доме не было. Позже стало понятно, что им оказался их годовалый пес по кличке Лео.

Это был первый раз, когда пылесос сообщил нам о новом ковре. Мы сразу поняли, что дело не чистое, ведь никаких покупок не было,

– поделилась Фетте.

Женщина получила странное сообщение от робота-пылесоса: смотрите видео

В приложении, связанном с пылесосом, четко отображался контур объекта, и он был подозрительно пушистым и вытянутым. По ее словам, виновник нашелся быстро: собака, которую зовут Лео, проводит до 90% дня во сне. В тот день он удобно растянулся в ванной. Его длинная, шелковистая шерсть и расслабленная поза действительно могли сойти за мягкий коврик.

В своем ролике Фетте наложила фотографию спящего Лео на схему "коврика" от пылесоса, и совпадение было удивительным. Зрителей покорила точность, с которой техника распознала форму лежащей собаки. Видео моментально стало вирусным, набрав более 3,4 миллиона просмотров всего за два дня.

Ранее в сети появилось видео, где робот-пылесос "говорит" голосом Леся Подервянского, что вызвало восхищение пользователей.