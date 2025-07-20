Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @zeebatheibizan.

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Що виявив пилосос?

Кумедну історію розповіла Обрі Фетте. Її чоловік отримав на телефон несподіване повідомлення від робота-пилососа. Пристрій повідомив про виявлення нового килимка і запитав, чи не варто його почистити.

Але ніякого нового килима в будинку не було. Пізніше стало зрозуміло, що ним виявився їхній однорічний пес на прізвисько Лео.

Це був перший раз, коли пилосос повідомив нам про новий килим. Ми одразу зрозуміли, що справа не чиста, адже жодних покупок не було,

– поділилася Фетте.

Жінка отримала дивне повідомлення від робота-пилососа: дивіться відео

У додатку, пов'язаному з пилососом, чітко відображався контур об'єкта, і він був підозріло пухнастим і витягнутим. За її словами, винуватець знайшовся швидко: собака, яку звати Лео, проводить до 90% дня уві сні. Того дня він зручно розтягнувся у ванній. Його довга, шовковиста шерсть і розслаблена поза справді могли зійти за м'який килимок.

У своєму ролику Фетте наклала фотографію сплячого Лео на схему "килимка" від пилососа, і збіг був дивовижним. Глядачів підкорила точність, з якою техніка розпізнала форму лежачого собаки. Відео моментально стало вірусним, набравши понад 3,4 мільйона переглядів лише за два дні.

Раніше у мережі з'явилося відео, де робот-пилосос "говорить" голосом Леся Подерв'янського, що викликало захоплення користувачів.