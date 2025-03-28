Не мог дождаться отпуска: россиянин напился и покусал бортпроводников во время полета

Россияне уже давно не удивляют своим абсурдным и диким поведением. Это в очередной раз подтвердил 47-летний Ильгизар, который летел в отпуск в Таиланд.

Инцидент произошел на борту Boeing 777 компании Red Wings. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об инциденте

Мужчина, по имени Ильгизар летел из аэропорта Казань в Таиланд. Желание начать отпуск раньше победило и он начал пить еще в аэропорту. Оказавшись на борту он хотел продолжить "гулянку". Но бортпроводники, оценив состояние мужчины, отказали ему в продаже алкоголя.

Тогда Ильгизар набросился на одного из них, начал кусаться и плеваться.



Россиянин напился и покувал бортпроводников во время полета / Фото Unsplash

Наказали ли россиянина

В конце концов, россиянин таки прибыл на Пхукет, где 10 дней спокойно отдыхал, веселился и наслаждался. А когда полетел обратно, то сразу привлек внимание сотрудников авиакомпании: они узнали мужчину и перед посадкой в Казани сообщили на землю, что на борту агрессивный пассажир. В результате его задержали.

Тем временем другим пьяный россиянин устроил дебош в самолете, который направлялся из Дубая в Москву, из-за чего борт был вынужден совершить аварийную посадку в Баку. Пассажир оскорблял персонал, кричал, бился и пытался разбить иллюминатор.