Інцидент стався на борту Boeing 777 компанії Red Wings. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про інцидент

Чоловік, на ім'я Ільгізар летів з аеропорту Казань до Таїланду. Бажання почати відпустку раніше перемогло і він почав пити ще в аеропорту. Опинившись на борту він хотів продовжити "гулянку". Але бортпровідники, оцінивши стан чоловіка, відмовили йому у продажі алкоголю.

Тоді Ільгізар накинувся на одного з них, почав кусатися та плюватися.



Росіянин напився і покував бортпровідників під час польоту / Фото Unsplash

Чи покарали росіянина

Зрештою, росіянин таки прибув до Пхукету, де 10 днів спокійно відпочивав, веселився та насолоджувався. А коли полетів назад, то відразу привернув увагу співробітників авіакомпанії: вони впізнали чоловіка і перед посадкою в Казані повідомили на землю, що на борту агресивний пасажир. У результаті його затримали.

Тим часом іншим п'яний росіянин влаштував бешкет у літаку, який прямував з Дубаю до Москви, через що борт був змушений здійснити аварійну посадку в Баку. Пасажир ображав персонал, кричав, бився і намагався розбити ілюмінатор.