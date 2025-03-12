Американский ресторан берет доплату за блюда из яиц: реакция посетителей
- В США возник кризис с поставками яиц из-за птичьего гриппа H5N1, что заставило уничтожить более 100 миллионов кур.
- Рестораны повышают цены на блюда с яйцами; один из ресторанов в Канзас-Сити ввел дополнительную плату в 50 центов из-за роста цен на яйца.
В последние месяцы в США наблюдается кризис с поставками яиц, что привело к их дефициту и значительному росту цен. Рестораны решили преодолевать эту проблему, подняв цены на блюда с яйцами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на KCTV5.
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Почему в США возникли проблемы с яйцами
Причиной нехватки яиц стала вспышка птичьего гриппа H5N1, охватившая все 50 штатов и Пуэрто-Рико, что заставило власти уничтожить более 100 миллионов кур для предотвращения распространения вируса. На фоне этого в США приобретает популярность аренда кур.
Важно! В феврале 2025 года средняя стоимость дюжины яиц подскочила до 5,49 доллара, что на 80% больше, чем в начале 2024 года. В некоторых штатах цены уже превысили 10 долларов. Это заставило продуктовые магазины вводить ограничения на продажу яиц, а рестораны – взимать дополнительные сборы.
Американский ресторан берет доплату за блюда из яиц / Фото Unsplash
Что придумал один из ресторанов США
Владелец ресторана KC в Канзас-Сити, Скотт Дауни-младший, ввел дополнительную плату для клиентов из-за резкого подорожания яиц. Если раньше он платил 18 долларов за кейс яиц, то теперь эта сумма выросла до 118 долларов. Именно из-за связи с этим клиентам теперь приходится платить дополнительную комиссию в 50 центов.
Мы не могли больше игнорировать цены. Другие рестораны просто закрываются, а мы решили пойти другим путем и посмотреть, как это будет работать,
– объяснил владелец ресторана.
Как на это реагируют посетители
По словам Дауни, посетители ресторана с пониманием относятся к нововведению. В США подобный подход приобретает популярность, ведь многие заведения вынуждены повышать цены или искать альтернативные пути компенсации расходов.