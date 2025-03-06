"Это я, когда кто-то слушает русскую музыку": рыжий кот стал звездой из-за своей реакции на еду

В соцсетях набирает популярность рыжий кот, по имени Майло. Он прославился благодаря крайне выразительными реакциями на еду, которую готовит его хозяйка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @milothecritic.

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Реакция кота – бесценна

На обнародованных в тиктоке видео видно, как хозяйка Майло – Тэмми Смит из американского штата Миннесота –предлагает коту попробовать различные блюда. Но кот, похоже, не в восторге от этой идеи. Он морщится, отступает и даже громко фыркает. Однако, как оказалось, его поведение объясняется так называемой "блошиной реакцией".

Кошки используют орган обоняния на крыше рта, чтобы лучше воспринимать запахи. Это абсолютно нормальное явление, хотя встречается не так уж и часто,

– объяснила Смит.

В одном из самых популярных роликов Майло с подозрением нюхает ложку супа, потом с отвращением морщится.

Рыжий кот стал звездой соцсетей: смотрите видео

Но несмотря на свою "привередливость", Майло ест практически все.

Он просто драматизирует,

– пошутила хозяйка кота.

Реакция соцсетей

Майло пленил сердца тысяч пользователей соцсетей, которые активно комментируют его ролики. Они оставляют забавные комментарии под его видео, в частности:

"Я на 16-й неделе беременности и реагирую на еду так же как Майло".

"Это я, когда кто-то слушает русскую музыку".

"Я не могу с этого кота... Мне его жалко. Но это очень смешно одновременно!".

Заметим, что коты имеют очень высокочувствительное обоняние, и их реакция на неприятные запахи может быть достаточно экспрессивной. Когда кот чувствует запах пищи, которая ему не нравится, его мозг воспринимает это как потенциальную угрозу. Это может вызвать рефлекторную реакцию, похожую на хохот или даже небольшую рвоту, как способ организма отказаться от продукта.