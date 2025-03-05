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5 марта, 14:08
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Приняли за взрывчатку: в Чехии в аэропорт вызвали саперов из-за вибратора

Алена Захарова

В чешском аэропорту Вацлава Гавела произошел курьезный инцидент, который едва не парализовал работу всего аэропорта. Все из-за неизвестного устройства, которое вибрировало в багаже одного из пассажиров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TN.CZ.

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Что известно об инциденте

Произошло это еще 27 февраля. Именно тогда самолет, который должен был отправляться из Праги в Малагу, задержали на 20 минут. Все из-за багажа, в котором что-то вибрировало.

Примерно в 16:00 было обнаружено вибрирующее устройство. Иностранная полиция немедленно приняла меры безопасности,
– отметил пресс-секретарь иностранной полиции Йозеф Урбан.


В пражском аэропорту приняли вибратор за взрывчатку / Фото Unsplash

Реакция владелицы багажа

К счастью, никакой взрывчатки в чемодане не было. Это подтвердили пиротехники и кинологи, которые быстро прибыли на место происшествия. После 30-минутной задержки самолет таки выполнил рейс.

Владелица багажа призналась, что это было эротическое устройство. Больше информации о том, что было с вибратором дальше, пока нет.

Возможно ли пронести взрывчатку в самолет

Заметим, что современные аэропорты оснащены многочисленными системами безопасности, которые делают попытку пронести взрывчатое вещество практически невозможной. В частности:

  • Многоуровневый контроль: На входе в зону отправления проводятся тщательные проверки с помощью металлодетекторов, рентгеновских аппаратов для багажа и ручных проверок.
  • Высокотехнологичные системы сканирования: Современные рентгеновские сканеры и системы анализа используются для выявления даже незначительных аномалий в багаже. Кроме того, существуют устройства для анализа следов взрывчатых веществ.
  • Специализированные службы безопасности: Аэропортовая безопасность включает обученный персонал и служебные собаки, проводящие дополнительный контроль, а также системы мониторинга, которые обеспечивают оперативное реагирование на подозрительные ситуации.