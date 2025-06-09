Необычный транспорт: школьник из Бразилии добирается в школу на свинье

В соцсетях завирусилось видео бразильского школьника, который показал, как добирается до своего учебного заведения верхом на свинье.

Мальчика зовут Гутинью Рока и он стал звездой интернета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Все благодаря своим навыкам езды верхом на различных домашних животных – муле, осле и лошади. В одном из его недавних видео мальчик показал, как добирается до школы на домашней свинье. Известно, что животное зовут Фугете и оно является одним из любимых домашних животных семейства.

Мать парня, Ана Паула, рассказала, что ее третий сын, Гутиньо, еще с раннего детства проявлял любовь к животным и всегда охотно о них заботился.

Гутиньо всегда любил играть с животными и ухаживать за ними. И Гутиньо всегда хотел также ездить верхом. Он тот, кто у нас дрессирует свинью и других животных,

– сказала мама мальчика.

Мальчик добирается в школу на свинье: смотрите видео

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