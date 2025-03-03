"Так лучше?": украинцы в костюмах обратились к Трампу на фоне разрушенных Россией городов

На днях информационное пространство всколыхнул новый скандал, который показал, как далеко от реальности находятся определенные американские чиновники. Произошло это когда одиозный журналист Брайан Гленн спросил Зеленского, имеет ли тот костюм. Украинцы ответили на цинизм новым трендом в сети.

Что известно о новом тренде в сети – рассказывает 24 Канал.

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Что известно о циничном вопросе о костюме

Во время встречи 28 февраля, которая состоялась в Овальном кабинете Белого дома, одиозный журналист и главный корреспондент Белого дома для Real America's Voice Брайан Гленн поставил Владимиру Зеленскому странный вопрос. Он набросился на украинского лидера с вопросом, почему тот не в костюме.

По его мнению, таким образом Зеленский якобы выражает неуважение к американскому президенту, что, очевидно, не является правдой. Однако украинский президент не растерялся.

Я буду носить его (костюм – 24 Канал), когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас (у журналиста – 24 Канал) Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим!,

– добавил украинский президент.

Стоит знать! После начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский сознательно отказался от классического делового стиля, выбирая более практичную и неформальную одежду. Это решение имеет несколько причин. Неофициальный стиль помогает подчеркнуть единство с народом, который переживает тяжелые времена. Это демонстрирует, что лидер не отделен от реалий повседневной жизни, а, наоборот, является его неотъемлемой частью.

Украинцы запустили новый тренд в сети

Немало украинцев слова Трампа не абы как возмутили и шокировали. Ведь в стране, где идет война, где ежедневно убивают украинцев, где люди прячутся в подвалах от российских обстрелов, костюм – это последнее, о чем можно думать.

Украинцы решили запустить флешмоб, одевая костюмы и позируя на фоне разрушенных городов. Единственный вопрос, который застыл в воздухе: "Так лучше?". Способен ли костюм остановить Россию или вернуть нам территории? Способен ли он воскресить наших защитников? Вопрос риторический.

Украинцы возмутились вопросами о костюме Зеленского: смотрите видео

Украинцы запустили новый флешмоб: смотрите видео

Также интересно, а почему Илон Маск ходит в Белый дом без костюма? Или же почему лидеры арабских стран ходят в традиционном наряде, а не так, как того хочет Трамп.

Пользователи сети возмущаются из-за вопроса американского журналиста: смотрите видео

#безкостюма ♬ оригінальний звук - Христя Штефюк @khrystynashtefiuk коли я читала ці коментарі - мені хотілось плакати і кричати через несправедливість цього світу: через те що це худі та світшот є проявом нашої єдності та боротьби. Через те що для українців одяг та все матеріальне стали чимось не таким важливим. Через те що, «костюм не може зробити з гієн людей»… #зеленськийтрамп

Украинцы напомнили, что не костюм делает нас людьми: смотрите видео

Конечно, не обошлось без помощи ИИ. Если американские чиновники не могу представить себе, почему костюм неуместен в наших реалиях, то это объяснил и показал искусственный интеллект.

ИИ показывает, почему ношение костюмов является не первоочередным вопросом в Украине: смотрите видео

Война не имеет дресс-кода: смотрите видео

Украинцы в соцсетях поддержали идею. Вот, какие комментарии они оставляли: