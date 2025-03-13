Мужчина заявил полиции, что его подстрелила собственная собака: как такое возможно

В США произошел странный случай, который можно представить только в голливудских фильмах. Мужчина заявил, что получил огнестрельное ранение от собственного питбуля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WREG.

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Что известно об инциденте

Правоохранители прибыли на вызов в городе Мемфисе, что в штате Теннеси. Мужчина заявил, что получил огнестрельное ранение от собственного питбуля. Полицейские, прибывшие на место происшествия, нашли пострадавшего и его собаку, которого зовут Орео. Однако пистолет, из которого якобы произошел выстрел, исчез.

По словам пострадавшего, он лежал в постели со своей подругой. Лапа его годовалого питбуля задела спусковой крючок, что привело к выстрелу. Откуда у собаки взялся пистолет – неизвестно. Пуля попала мужчине в бедро, оставив несерьезное ранение.



Мужчина заявил, что его подстрелила собака, когда он был в постели с девушкой / Фото Unsplash

Его подруга подтвердила эту версию, назвав инцидент "несчастным случаем". Она отметила, что пес – игривый и любит прыгать. Полиция также заинтересовалась тем, куда делся пистолет.

Важно! Собаки чрезвычайно умные и верные создания. Так, к примеру, в Черновцах хаски ежедневно ждет хозяина, которого мобилизовали. Это доказывает, что животные также чувствуют человеческие эмоции, такие как любовь и привязанность.



Американский питбультерьер, или просто питбуль, – это собака, известный своей силой, энергичностью и преданностью хозяину. Хотя порода имеет противоречивую репутацию из-за истории использования в собачьих боях, правильное воспитание делает питбулей замечательными семейными собаками.

В каком состоянии сейчас пострадавший

Сейчас мужчина находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Собака также в безопасности. Расследование продолжается, а история о питбуле, стреляющем, уже стала одной из самых странных полицейских хроник Мемфиса.