Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WREG.

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Що відомо про інцидент

Правоохоронці прибули на виклик у місті Мемфісі, що у штаті Теннесі. Чоловік заявив, що отримав вогнепальне поранення від власного пітбуля. Поліцейські, які прибули на місце події, знайшли постраждалого та його собаку, якого звати Орео. Однак пістолет, з якого нібито стався постріл, зник.

За словами потерпілого, він лежав у ліжку зі своєю подругою. Лапа його однорічного пітбуля зачепила спусковий гачок, що призвело до пострілу. Звідки у собаки взявся пістолет – невідомо. Куля влучила чоловікові в стегно, залишивши несерйозне поранення.



Чоловік заявив, що його підстрелив собака, коли він був у ліжку з дівчиною / Фото Unsplash

Його подруга підтвердила цю версію, назвавши інцидент "нещасним випадком". Вона зазначила, що пес – грайливий і любить стрибати. Поліція також зацікавилася тим, куди подівся пістолет.

Важливо! Собаки надзвичайно розумні та вірні створіння. Так, до прикладу, у Чернівцях хаскі щодня чекає господаря, якого мобілізували. Це доводить, що тварини також відчувають людські емоції, такі як любов та прив'язаність.



Американський пітбультер'єр, або просто пітбуль, – це собака, відомий своєю силою, енергійністю та відданістю господарю. Хоча порода має суперечливу репутацію через історію використання у собачих боях, правильне виховання робить пітбулів чудовими сімейними собаками.

В якому стані зараз постраждалий

Наразі чоловік перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує. Собака також у безпеці. Розслідування триває, а історія про пітбуля, що стріляє, вже стала однією з найдивніших поліцейських хронік Мемфіса.