Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение депутата Черновицкого городского совета Натальи Фрунзе.

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Хаски ежедневно ждет хозяина под домом

Наталья Фрунзе в сети сообщила, что в Черновцах возле департамента социальной политики уже несколько дней сидит хаски. Женщина заметила, что четвероногий явно ждет своего хозяина.



Хаски, который ждет хозяина в Черновцах / Фото Натальи Фрунзе

На следующий день депутат сообщила, что узнала больше о собаке и его история коснулась ее сердца. Так, оказалось что пес породы хаски остался в одиночестве.

Его хозяина недавно мобилизовали, и теперь собака ежедневно сидит у подъезда, ожидая его. Он не уходит, не ищет другого дома. Просто ждет,

– поделилась депутат.

Соседи также рассказали, что раньше собака была бездомной. Несколько месяцев назад он нашел своего хозяина и наконец стал счастливым, ведь имел семью. Соседи добавляют, что мужчина и его четвероногий друг были неразлучными.

Фрунзе отметила, что сейчас у собаки осталась только верность своему хозяину. Четвероногого сейчас подкармливают, но ему ищут хотя бы передержку.

Хаски ждет хозяина под домом: смотрите видео

"Хозяин обязательно вернется. И я уверена, что первое, кого он будет искать, – это своего друга, который так преданно его ждет. Давайте вместе поможем тому, кто не предал!", – подчеркнула Наталья Фрунзе.

Ранее сеть всколыхнула история о рыжем коте, который лежит возле портрета погибшего защитника. Тарас Матвиив подарил маме котика, а сам – отправился на фронт. После его гибели четвероногий любит часами всматриваться в портрет того, кто подарил ему семью.