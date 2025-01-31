Стюардесса пыталась перевести килограмм золота: она спрятала его в неожиданном месте

В Индии 26-летнюю стюардессу Сурабхи Хатун арестовало Управление налоговой разведки. Все из-за того, что она перевозила почти килограмм золота в довольно "интересном" месте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Unilad.

Смотрите также Вслед за Маском: англиканский пастор завершил речь нацистским жестом

Инцидент произошел в Индии, где, как ни странно, существует огромный рынок для контрабанды золота. Управление налоговой разведки обнаружило, что девушка перевозила контрабанду в прямой кишке.

Подозрение вызвала ее странная походка. Когда работники на таможне остановили ее для допроса, Хатун отказалась пройти рентген. После ее отказа таможенник получил приказ провести "медицинский осмотр" – и тогда они обнаружили 960 грамм золота в виде слитков в теле стюардессы.

Хатун приговорили к 14 дням заключения в женской тюрьме в Каннури. Ее приговор стал первым, когда сотрудника авиакомпании поймали на контрабанде золота в прямой кишке – но это был не первый случай, когда она это делала.



Сурабхи Хатун / Фото из инстаграма surabhi_khatun98

Почему в Индии существует рынок контрабанды золота

Еще в 2012 году индийское правительство повысило импортные пошлины на золото втрое, до 15%. В то же время в то время страна была крупнейшим потребителем золота в мире.

Чтобы избежать высоких тарифов, люди пошли на хитрость и были готовы платить "золотым мулам" 54 000 рупий за килограмм, что составляет около 623 долларов.

До середины прошлого года контрабандистам платили примерно 1,3 миллиона рупий, то есть около 15 000 долларов.