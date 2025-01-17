Бортпроводница станцевала тверк в самолете: как отреагировала ее авиакомпания
В США бортпроводница авиакомпании Alaska Airlines станцевала тверк в самолете. Сделала она прямо во время работы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.
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Что известно о бортпроводнице
Бортпроводница Нелл Диала выполняла победный танец, чтобы отпраздновать окончание испытательного срока на новой должности. Она опубликовала соответствующее видео в тиктоке, где оно быстро стало вирусным.
Бортпроводница станцевала тверк в самолете: смотрите видео
Реакция авиакомпании
К сожалению, ее радость длилась недолго, поскольку авиакомпания расторгла с ней контракт после инцидента. Сама бортпроводница считает, что не сделала ничего плохого.
Не могу больше быть собой, когда мир такой чувствительный. Что плохого в том, чтобы немного потверковать перед работой. Люди ведут себя так, будто никогда раньше этого не делали,
– написала она.
Она утверждала, что эта работа позволила ей познакомиться с новыми людьми и увидеть мир.