"Так выглядит настоящее счастье": Трюдо покинул пост премьера Канады вместе с креслом

Джастин Трюдо, который более 9 лет находился на посту премьер-министра Канады, ушел в отставку. Он запомнился эффектным жестом, когда вынес свой стул из зала парламента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о курьезном моменте

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо дорабатывает последние дни на своем посту. Вскоре во главе правительства страны его заменит бывший глава Банка Канады Марк Карни.

Справка. Марк Карни – бывший председатель Банка Канады и Банка Англии. 59-летний политик позиционирует себя как человек, который может вывести страну из последствий, вызванных пошлинами Трампа. В последние месяцы он работал специальным советником Трюдо по экономике и долгое время считался претендентом на главную должность, хотя выпускник Гарварда никогда не занимал государственных должностей.

Между тем в сети завирусилась фотография, которую фотограф агентства Reuters сделал 10 марта в Оттаве. На той Трюдо выносит свое кресло из зала заседаний и выглядит при этом чрезвычайно счастливым.

Что этому предшествовало

6 января 2025 года Джастин Трюдо – один из самых преданных западных союзников Украины – заявил о своей отставке с должности лидера Либеральной партии, которую возглавлял с 2013 года. Это также означало его будущий уход с поста премьер-министра.

Такое решение Трюдо принял на фоне правительственных отставок и споров о том, как Канада должна противостоять тарифным угрозам Дональда Трампа и проводить экономическую политику.