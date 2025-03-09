Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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В Канаде выбирают нового премьера

Либеральная партия Канады 9 марта выбирает нового лидера вместо Джастина Трюдо. Около 140 тысяч членов партии уже проголосовали за нового кандидата. Ожидается, что результаты голосования объявят 9 марта вечером.

Новый лидер Либеральной партии также станет и премьер-министром. Однако, поскольку либералы имеют меньшинство в парламенте, то, чтобы удержаться на посту, также нужно одержать победу на всеобщих выборах. Их могут назначить уже в ближайшие недели.

В общем, за место нового лидера Либеральной партии соревнуются 4 кандидата:

Марк Карни – бывший глава Банка Канады и Банка Англии. 59-летнего Карни считают главным претендентом на пост нового лидера Либеральной партии. Кроме того, он позиционирует себя как человек, который может вывести страну из последствий, вызванных пошлинами Трампа. В последние месяцы он работал специальным советником Трюдо по экономике и долгое время считался претендентом на главную должность, хотя выпускник Гарварда никогда не занимал государственных должностей.

– бывший глава Банка Канады и Банка Англии. 59-летнего Карни считают главным претендентом на пост нового лидера Либеральной партии. Кроме того, он позиционирует себя как человек, который может вывести страну из последствий, вызванных пошлинами Трампа. В последние месяцы он работал специальным советником Трюдо по экономике и долгое время считался претендентом на главную должность, хотя выпускник Гарварда никогда не занимал государственных должностей. Христя Фриланд – бывшая заместитель Джастина Трюдо, которая фактически инициировала его отставку. Фриланд является самым известным политиком из команды бывшего премьера. Она работала министром иностранных дел и помогла Канаде пересмотреть соглашение о свободной торговле с США и Мексикой. Кроме того, Фриланд занимала должность вице-премьер-министра и министра финансов, она контролировала финансовый ответ Канады на пандемию Covid. Она является дочерью украинки и всегда занимала твердую проукраинскую позицию.

– бывшая заместитель Джастина Трюдо, которая фактически инициировала его отставку. Фриланд является самым известным политиком из команды бывшего премьера. Она работала министром иностранных дел и помогла Канаде пересмотреть соглашение о свободной торговле с США и Мексикой. Кроме того, Фриланд занимала должность вице-премьер-министра и министра финансов, она контролировала финансовый ответ Канады на пандемию Covid. Она является дочерью украинки и всегда занимала твердую проукраинскую позицию. Карина Гулд – самая молодая женщина, которая стала министром в Канаде. В 29-летнем возрасте она возглавила министерство демократических институтов, а впоследствии также была министром по делам семьи, министром международного развития.

– самая молодая женщина, которая стала министром в Канаде. В 29-летнем возрасте она возглавила министерство демократических институтов, а впоследствии также была министром по делам семьи, министром международного развития. Фрэнк Бейлис – бизнесмен, бывший член парламента от либералов. Бейлис работал в парламенте с 2015 по 2019 год и был одним из основателей Парламентского черного кокуса. Он резко критиковал подход Трюдо к тарифным угрозам Трампа и утверждал, что справился бы с Трампом лучше, чем его оппоненты, считая свой сторонний опыт бизнесмена сильным.

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К слову, Трюдо возглавлял Либеральную партию 11 лет, а должность премьера – занимал в течение 9 лет. На решение Трюдо об отставке повлияли тарифные угрозы Трампа, отставки ключевых союзников и опрос граждан. Поэтому, Трюдо объявил о своей отставке 6 января.