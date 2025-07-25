Повторяют по всему миру: мальчик из Индонезии стал тикток-звездой из-за танца на носу лодки
- 11-летний Райан Аркан Дих из Индонезии стал вирусной сенсацией из-за танца на носу лодки во время национальных соревнований по гребле Pacu Jalur.
- Танец Райана стал мировым трендом, привлекая знаменитостей и миллионы просмотров в TikTok, а самого мальчика назвали послом культуры.
Этим летом танец мальчика из Индонезии стал новым трендом в соцсетях. 11-летний Райан Аркан Дих, который является "талисманом" национальных соревнований по гребле Pacu Jalur, просто выполнял свою роль – поддерживал команду танцем на носу лодки. Но его спонтанные движения, невероятная уверенность и "аура" превратили его в вирусную сенсацию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @lensa.rams.
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Как все началось?
На видео, ставшее хитом в тиктоке, Райан в традиционном малайском наряде стоит на носу лодки и ритмично, почти медитативно, двигает руками под трек рэпера Melly Mike. Лицо серьезное, движения – уверенные, лодка мчится по воде, а за мальчиком – по меньшей мере 11 взрослых гребцов.
Это видео собрало миллионы просмотров и породило тысячи пародий, ремиксов и повторений.
Что известно о вирусном танце: смотрите видео
Тренд под хэштегами #aurafarmingkid и #boatracekidaura подхватили знаменитости:
- Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выложил танец в TikTok: “Его аура дошла до Парижа”.
- Трэвис Келси, звезда НФЛ и бойфренд Тейлор Свифт, сделал свою версию – более 14 млн просмотров.
- Алекс Албон, гонщик Формулы-1, также попытался повторить движения Райана.
Вирусный танец повторяют в сети: смотрите видео
К тренду присоединяются известные люди: смотрите видео
Кто такой Райан
Райан живет в деревне в провинции Куантан Сингинги. Это было его первое выступление на национальных гонках, но точно не последнее. По словам мамы, он прекрасно плавает, а спасатели всегда рядом – хотя выступать на лодке непросто, ведь нужно удерживать баланс и заряжать команду.
Я счастлив, что мой танец увидел весь мир,
– сказал мальчик, который мечтает стать полицейским.
На прошлой неделе его уже назвали послом культуры, а недавно Райан вместе с мамой приехал в столицу, чтобы выступить на национальном телевидении.
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