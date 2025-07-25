Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @lensa.rams.

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Как все началось?

На видео, ставшее хитом в тиктоке, Райан в традиционном малайском наряде стоит на носу лодки и ритмично, почти медитативно, двигает руками под трек рэпера Melly Mike. Лицо серьезное, движения – уверенные, лодка мчится по воде, а за мальчиком – по меньшей мере 11 взрослых гребцов.

Это видео собрало миллионы просмотров и породило тысячи пародий, ремиксов и повторений.

Что известно о вирусном танце: смотрите видео

Тренд под хэштегами #aurafarmingkid и #boatracekidaura подхватили знаменитости:

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выложил танец в TikTok: “Его аура дошла до Парижа”.

Трэвис Келси, звезда НФЛ и бойфренд Тейлор Свифт, сделал свою версию – более 14 млн просмотров.

Алекс Албон, гонщик Формулы-1, также попытался повторить движения Райана.

Вирусный танец повторяют в сети: смотрите видео

К тренду присоединяются известные люди: смотрите видео

Кто такой Райан Райан живет в деревне в провинции Куантан Сингинги. Это было его первое выступление на национальных гонках, но точно не последнее. По словам мамы, он прекрасно плавает, а спасатели всегда рядом – хотя выступать на лодке непросто, ведь нужно удерживать баланс и заряжать команду.

Я счастлив, что мой танец увидел весь мир,

– сказал мальчик, который мечтает стать полицейским.

На прошлой неделе его уже назвали послом культуры, а недавно Райан вместе с мамой приехал в столицу, чтобы выступить на национальном телевидении.

Ранее в Китае молодежь запустила новый тренд, используя большие листья лотоса как альтернативу солнцезащитным маскам, создавая отверстия для глаз и рта и фиксируя их на голове.